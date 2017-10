Maribor, 27. oktobra - V četrtek nekaj pred 22. uro so na Zagrebški cesti v Mariboru prejeli sumljivo pošiljko z belim prahom. Gasilci so zavarovali in pregledali zgradbo ter zadržali v karanteni osebe, ki so bile v stiku s pošiljko. Zaradi suma na prisotnost antraksa so opravili analizo, ki pa je pokazala negativen rezultat, poroča uprava za zaščito in reševanje.