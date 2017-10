New York, 26. oktobra - Tehnološki indeks Nasdaq je danes končal v rdečem, medtem pa je današnji pozitiven zaključek newyorških indeksov Dow Jones in S&P 500 v večini posledica napredka ameriškega kongresa in predsednika Donalda Trumpa pri težko pričakovani davčni reformi, ocenjujejo analitiki.