Pahor in Šarec v prvem soočenju pred drugim krogom z ostrejšim nastopom

Ljubljana, 26. oktobra - Predsedniška kandidata Borut Pahor in Marjan Šarec, ki se bosta pomerila v drugem krogu predsedniških volitev sta v prvem soočenju na POP TV nastopila nekoliko ostreje. Opredelila sta se do problemov v zdravstvu, iskala vzroke za nizko volilno udeležbo in se razšla v oceni, kdo od njiju pomeni spremembo.