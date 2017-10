Na ministrstvu zavračajo očitke o neaktivnosti pri skrajševanju čakalnih dob v zdravstvu

Ljubljana, 26. oktobra - Predstavniki ministrstva za zdravje so na današnji seji komisije DZ za človekove pravice, ki je obravnavala problematiko čakalnih vrst v zdravstvu, zagotovili, da si aktivno prizadevajo za skrajševanje čakalnih dob. Kritični pa so bili v koalicijski SD in opoziciji, kjer so menili, da bi bilo treba storiti več.