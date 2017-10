Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. 10.)

Ljubljana, 26. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim pisale o pogovorih med ministrom Zdravkom Počivalškom, izrednim pooblaščencem hrvaške vlade za Agrokor Antejem Ramljakom in nekaterimi največjimi upniki Agrokorja o prestrukturiranju Mercatorja. Pisale so tudi o tem, da Evropska komisija ni sprejela predloga slovenske vlade za triletni odlog prodaje NLB.