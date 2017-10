V Mežici podelili nagrade najboljšim inženirjem

Mežica, 26. oktobra - Inženirska zbornica Slovenije (IZS) je letošnji dan inženirjev pripravila na Koroškem. Udeleženci so popoldne obiskali Tovarno akumulatorskih baterij Tab Mežica in si ogledali muzejski rudnik Podzemlje Pece, zvečer pa je v Mežici potekala podelitev nagrad najboljšim inženirjem. Nagradi za življenjsko delo sta prejela Franc Pečovnik in Janez Reflak.