Gorenje: Prekinitev pogodb s Panasonicom ne pomeni konca sodelovanja

Velenje, 26. oktobra - Dejstvo, da sta se v pogodbeno dogovorjenem roku iztekli dve komercialni pogodbi o prodaji izdelkov Panasonicu, ne pomeni, da je poslovno sodelovanje prenehalo, so danes poudarili v Gorenju. Gorenje in Panasonic še vedno poslovno sodelujeta, so zagotovili in s tem zavrnili po njihovem napačno poročanje medijev.