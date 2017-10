V Francijo močna hokejska reprezentanca

Ljubljana, 26. oktobra - Selektor slovenske reprezentance Kari Savolalainen je izbral reprezentante, ki bodo nastopili na turnirju EIHC v Franciji. Na njegovem seznamu so praktično vsi najboljši igralci, ki so bili v reprezentanci v zadnjih letih, manjkajo le Anže Kopitar, Jan Muršak, Klemen Pretnar in vratar Luka Gračnar.