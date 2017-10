Načrt za Agrokor in s tem za Mercator znan do sredine januarja

Zagreb/Ljubljana, 26. oktobra - Vodstvo prezadolženega hrvaškega Agrokorja mora do konca oktobra objaviti poslovni načrt za koncern in do konca novembra upnikom posojil, danih po modelu roll up, predstaviti načrt prestrukturiranja. Tega mora nato uprava objaviti do 12. januarja, s čimer bo znan tudi načrt za Mercator, ki je del Agrokorja.