Kakšna pooblastila ima Katalonija?

pripravila Jasna Vrečko

Barcelona, 26. oktobra - V Barceloni se bo danes popoldne sestal katalonski parlament, ki bo razpravljal o načrtih Madrida, da zaradi teženj po neodvisnosti Katalonije uporabi 155. člen ustave in prevzame nadzor v tej regiji. Kataloniji med drugim grozijo razpustitev vlade in parlamenta ter prevzem nadzora nad regionalno policijo in javno medijsko družbo.