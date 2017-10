Ljubljanska borza: SBI TOP zdrsnil pod 800 točk

Ljubljana, 26. oktobra - Na Ljubljanski borzi je indeks blue chipov SBI TOP spet zdrsnil pod 800 točk, nad katero je vztrajal zadnje tri tedne. Današnje trgovanje je končal pri vrednosti 798,91 točke, kar je 0,74 odstotka manj kot v sredo. Najbolj so se pocenile delnice Intereurope in Gorenja, zadovoljni so le vlagatelji v delnice Telekoma Slovenije.