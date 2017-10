Obe slovenski judoistki brez uvrstitve v Abu Dabiju

Abu Dabi, 26. oktobra - Abu Dabi gosti tekmo za veliki slam judoistov in judoistk. V konkurenci 277 tekmovalcev iz 47 držav sveta sta danes že nastopili tudi obe slovenski predstavnici. Maruša Štangar v kategoriji do 48 kilogramov in njena sestra Anja Štangar v kategoriji do 52 kilogramov sta ostali brez uvrstitev.