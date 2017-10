V evropski operaciji razbili mrežo tihotapcev migrantov in aretirali 26 oseb

Haag, 26. oktobra - Evropski policijski urad Europol in urad za evropsko pravosodno sodelovanje Eurojust sta v skupni akciji proti tihotapljenju ljudi razbila mrežo tihotapcev migrantov in aretirala skupno 26 oseb. V skupno 42 preiskavah so sodelovali preiskovalci iz petih držav - Belgije, Francije, Nizozemske, Bolgarije in Velike Britanije.