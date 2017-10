Bagdad zavrnil kurdsko ponudbo zamrznitve rezultatov referenduma

Bagdad, 26. oktobra - Iraški premier Haider al Abadi je danes zavrnil ponudbo iraške avtonomne pokrajine Kurdistan, da zamrzne izide nedavnega referenduma o neodvisnosti, zaradi katerega so se zaostrili odnosi med Bagdadom in Erbilom. Kot je dejal Abadi, bodo sprejeli samo "razveljavitev referenduma in spoštovanje ustave".