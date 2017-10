Moškemu v Gornji Bistrici s hitro pošto dostavili pošiljko z neznanim belim prahom

Črenšovci, 26. oktobra - Na naslov moškega v naselju Gornja Bistrica v občini Črenšovci so danes s hitro pošto dostavili pošiljko z neznanim belim prahom. Policisti so objekt zavarovali, na kraj dogodka pa bodo prišli bombni tehniki specialne enote policije. Ženska, ki je bila v stiku s pošiljko, je ostala v karanteni, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.