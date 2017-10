Predsedniške volitve v Keniji v znamenju izgredov in nizke udeležbe

Nairobi, 26. oktobra - V Keniji danes potekajo ponovljene predsedniške volitve, ki so v znamenju izgredov in nizke volilne udeležbe. Izgredi med protestniki in policijo v mestu Kisumu so zahtevali najmanj eno smrtno žrtev. Že pred volitvami je bila država več tednov prizorišče protestov in političnega prerekanja.