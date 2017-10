Sejem Tečem kot uvod v ljubljanski maraton

Ljubljana, 26. oktobra - Pred osrednjim nedeljskim delom Volkswagen 22. ljubljanskega maratona so danes na Gospodarskem razstavišču odprli največji tekaški sejem v Sloveniji. Sejem Tečem bo potekal do nedelje, predstavlja se okrog 45 razstavljavcev športne opreme, oblačil in obutve, tekaških prireditev in dogodkov, v spremljevalnem programu pa potekajo različna predavanja.