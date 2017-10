Obalni hoteli v času krompirjevih počitnic dobro zasedeni

Piran/Koper/Izola, 28. oktobra - Obalni hoteli bodo po statistično odličnem poletju in nekaj manj vremensko prijaznem septembru v času krompirjevih počitnic spet dobro zasedeni. V vseh treh obalnih občinah v času praznikov in šolskih počitnic za goste in dnevne obiskovalce pripravljajo različne dogodke, v Piranu pa predvsem za mlade tudi novo raziskovalno aplikacijo.