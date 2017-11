Slovenski vinarji na mednarodnem sejmu vina in žganih pijač v Hongkongu

Hongkong, 1. novembra - Slovenski vinarji bodo svoja kakovostna vina že drugo leto zapored predstavljali na mednarodnem sejmu vina in žganih pijač v Hongkongu, ki bo potekal od 9. do 11. novembra. Slovenija bo na sejmu predstavila tudi interaktivni paviljon Čebelji svet, slovenske vinarje in nekatere živilske proizvajalce bo spremljal kmetijski minister Dejan Židan.