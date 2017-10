Evropski parlament v resoluciji obsodil spolno nasilje

Strasbourg, 26. oktobra - Evropski poslanci so danes v resoluciji ostro obsodili vse oblike spolnega nasilja in obžalovali, da se ta dejanja preveč zlahka dopušča. Storilce je treba kaznovati, so poudarili in ponovili poziv Evropski komisiji iz leta 2014, naj pripravi celovito strategijo EU ter osnutek zakona z zavezujočimi instrumenti za zaščito žensk pred nasiljem.