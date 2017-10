Levica za spremembe pri minimalni plači

Ljubljana, 26. oktobra - Skupina poslancev s prvopodpisanim Luko Mescem (Levica) je danes v postopek DZ vložila predlog sprememb zakona o minimalni plači. Zavzemajo se za to, da osnovne plače ne bi mogle biti nižje od minimalne plače, da se spremeni formulo za izračun minimalne plače in da se minimalna plača do leta 2019 zviša na 700 evrov neto.