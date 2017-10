Nagrada Saharov letos venezuelski opoziciji

Strasbourg, 26. oktobra - Nagrado Saharov, ki jo Evropski parlament podeljuje borcem za človekove pravice, bo letos prejela venezuelska demokratična opozicija. Kot je danes v Strasbourgu poudaril predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani, je to tudi nagrada za vse v Venezueli, ki so bili nepravično zaprti, in vse, ki se borijo za preživetje v totalitarnem režimu.