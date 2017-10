KGZS s predlogi glede množičnega vrednotenja kmetijskih in gozdnih zemljišč

Ljubljana, 26. oktobra - KGZS v predlogu novega zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki je v postopku DZ, predlaga nekatere spremembe glede vrednotenja kmetijskih in gozdnih zemljišč. Med drugim se zavzemajo za to, da bi se ta zemljišča vrednotilo po dohodkovni metodi in da bi se stavbna zemljišča, dokler so po rabi kmetijska, tudi vrednotilo kot kmetijska.