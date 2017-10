Ljubljana, 29. oktobra - Pridelek koruznega zrnja naj bi letos tehtal približno 255.000 ton in čeprav je bila s to poljščino posejana večja površina kot lani, bo to za četrtino manj kot v lanski rekordni letini. Letošnja letina koruze za zrnje bo tako po podatkih statističnega urada ena slabših.