Ljubljana, 26. oktobra - Novinarska konferenca poslanske skupine Levica, na kateri bo vodja poslanske skupine Luka Mesec predstavil kampanjo Dvignimo plače in novelo zakona o minimalni plači, bo danes ob 12. uri v sobi 117 (IN NE v prostorih PS Levica, kot je bilo napovedano sprva) v DZ na Šubičevi 4, so sporočili iz omenjene poslanske skupine.