Še 1000 dni do OI v Tokiu 2020

Tokio, 26. oktobra - Še 1000 dni in na sporedu bodo naslednje igre poletne olimpijade. Prireditelji že zdaj obljubljajo, da bodo to "najbolj razburljive igre vseh časov", čeprav Japonce do takrat čaka še veliko dela. V času iger v Tokiu pričakujejo preko 10 milijonov obiskovalcev, organizacija iger pa naj bi Japonce stala 10,5 milijarde evrov.