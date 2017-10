Policisti izsledili pribežnike iz Irana in Afganistana

Podčetrtek/Podgrad, 26. oktobra - Policisti policijskih uprav Celje in Koper so v sredo na območju Podčetrtka in v Podgradu obravnavali štiri državljane Irana, med njimi dveletnega otroka, in pet državljanov Afganistana, ki so vsi ilegalno vstopili v Slovenijo. Vsi so nato zaprosili za azil.