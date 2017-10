Na Polzeli trčila vlak in osebno vozilo

Polzela, 26. oktobra - Na železniškem prehodu na Polzeli sta danes zjutraj trčila vlak in osebno vozilo, ki ga je vozila 47-letna voznica. Po prvih podatkih voznica v trčenju ni bila poškodovana, so jo pa zaradi šoka odpeljali v Zdravstveni dom Žalec. Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, voznica ni upoštevala prometne signalizacije.