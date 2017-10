Darko Rundek v Šiški z avdiovizualnim dogodkom Apocalypso Now

Ljubljana, 26. oktobra - Hrvaški glasbenik in gledališčnik Darko Rundek letos beleži 20-letnico samostojne kariere in hkrati 20 let od izida svojega albuma Apokalipso. Ob tem se je podal na turnejo, v sklopu katere bo obiskal 20 prizorišč v nekdanji skupni državi. Nocoj se bo s svojim avdiovizualnim dogodkom Apocalypso Now ustavil tudi v CUK Kino Šiška.