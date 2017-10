Na Ptuju so se ustavili promotorji e-vozil v sklopu projekte E-SME

Ptuj, 26. oktobra - Ekipa čezmejnega projekta E-mobilnost sreča mala in srednje velika podjetja (E-SME) se je danes na poti iz Gradca v Zadar ustavila na Ptuju, ki je preko Znanstveno-raziskovalnega središča Ptuj eden od partnerjev. Kot je povedal vodja projekta na Ptuju Robert Novak, so se na pot odpravili z e-vozili kot dokaz, da so mogoča tudi daljša potovanja.