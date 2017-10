Delo: Začetek zgodovine (26. 10.)

Ljubljana, 25. oktobra - Xi Jinpingov prihod na čelo države pred petimi leti je bil vrnitev nazaj in premik naprej. Vrnili so se ideologija, avtoritarizem in "popolna vdanost partiji", izginile so ženske iz vodstva in začeli so delovati aparati cenzure. A zdaj Kitajsko samo previdno pozdravimo in opozorimo: vse se je začelo v imenu svobode, piše Zorana Baković v Delu.