Dnevnik: V Rožni dolini ni več prostora za stare vile (26. 10.)

Ljubljana, 25. oktobra - Stare enodružinske vile so kmalu začele padati, namesto njih pa začeli rasti vilabloki brez centimetra zelenice. Štiri stanovanja so seveda šla lažje v promet kot hiša, sploh če se je vsako prodalo za pol milijona evrov. V Rožni dolini so pogosto hiše le dodatna sitnost, saj se jih najbolj splača podreti, piše Peter Pahor v Dnevniku.