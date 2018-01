Karin Enke: Športni stroj

Ljubljana, 8. januarja - Nemka Karin Enke je na olimpijskih igrah med letoma 1980 in 1988 osvojila osem medalj in v tem obdobju obvladovala hitrostno drsanje. Poznavalci te discipline še danes trdijo, da je poosebljala trdo delo na treningu. Na 400-metrskem ovalu je bila pripravljena garati do osem ur dnevno, zato jo je mednarodni tisk pogosto imenoval kar športni stroj.