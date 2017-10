Nova Gorica, 25. oktobra - Znan je še tretji polfinalist nogometnega pokala Slovenije. To je po Celju in Aluminiju postala Gorica, ki je na povratni tekmi četrtfinala doma premagala kranjski Triglav z 1:0 (0:0). Z 1:0 so Primorci dobili tudi prvo tekmo na Gorenjskem.