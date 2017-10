Mladi zmaji že desetletje okolje za kakovostno odraščanje

Ljubljana, 26. oktobra - Javni zavod Mladi zmaji danes obeležuje deseto leto delovanja. Otrokom in mladim nudijo kakovostno preživljanje prostega časa ter različne prostočasne ustvarjalne in športne aktivnosti, so za STA pojasnili v zavodu. Ustvarjajo okolje, kjer mladi odraščajo v odgovorne, ustvarjalne, samostojne in avtonomne osebnosti.