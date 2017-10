V Bruslju danes sestanek o NLB

Bruselj, 26. oktobra - Finančna ministrica Mateja Vraničar Erman bo danes v Bruslju po neuradnih informacijah predstavila več predlogov alternativ uresničitvi zavez glede prodaje NLB. Med predlogi se omenjajo do triletni odlog prodaje ob dodatnih kompenzacijskih ukrepih, prodaja majhnega deleža banke do konca leta in denarna sankcija namesto prodaje bank na Balkanu.