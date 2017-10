Evropski parlament za prihodnje leto želi večji proračun kot države članice

Strasbourg, 25. oktobra - Evropski parlament za prihodnje leto v proračunu EU želi 146,7 milijarde evrov za proračun za plačila. Proračunske reze, ki so jih predlagale države članice, je na današnjem glasovanju v Strasbourgu zavrnila večina evropskih poslancev. Svet EU je v odzivu že sporočil, da ne more upoštevati vseh želja parlamenta in da bodo sledila pogajanja.