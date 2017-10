Brglez ob dnevu suverenosti: EU ne sme postati skupnost prvorazrednih in drugorazrednih držav

Pivka, 25. oktobra - V Pivki je drevi potekala osrednja slovesnost ob dnevu suverenosti. Predsednik DZ Milan Brglez je v govoru poudaril, da se danes zdi, da se v EU in širše v svetu ljudem jemlje pravico do sanj, sanj, ki se morda tudi nam danes zdijo v določenih segmentih skorajda samoumevne. EU ne sme postati skupnost prvorazrednih in drugorazrednih držav, je dejal.