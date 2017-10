Mladi navijači Lazia na ekskurzijo v Auschwitz

Rim, 25. oktobra - Italijanska policija je prepoznala 16 navijačev rimskega nogometnega kluba Lazia, povezanih z incidentom, ki se je zgodil na tekmi med Laziem in Cagliarijem. Navijači so na ločevalne ograje pred stadionom napisali antisemitska sporočila in narisali podobo slavne nizozemske Židinje Anne Frank v dresu Rome, mestnega rivala Lazia.