Celotno romsko naselje Pušča ima kanalizacijo

Murska Sobota, 25. oktobra - V romskem naselju Pušča pri Murski Soboti so zgradili tretjo etapo kanalizacijskega sistema, vrednega skoraj 167.000 evrov. Nanj se bodo lahko, takoj ko bodo plačali komunalni prispevek, priključili vsi, ki tega do zdaj še niso mogli, so navedli na Mestni občini Murska Sobota.