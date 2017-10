Tudi trgovci med glavnimi izzivi prihodnosti izpostavljajo pomanjkanje kadrov

Brdo pri Kranju, 25. oktobra - Kadri so za uspešno poslovanje podjetja ključnega pomena, zato jim je treba posvečati veliko pozornosti, so poudarili sodelujoči na okrogli mizi v sklopu strateške konference o trgovini. Še pomembnejše bo to področje po njihovem mnenju v prihodnje, ko bo kakovostne kadre težko najti. S pomanjkanjem kadrov se nekateri sicer soočajo že sedaj.