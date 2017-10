Pokop žrtev iz Hude Jame končan

Maribor/Ljubljana, 25. oktobra - Pristojne službe in izvajalci so v teh dneh zaključili urejanje vojnega grobišča Barbara rov v Hudi Jami, vseh 1416 najdenih žrtev pa pokopali v Spominski park Dobrava pri Mariboru. Ob zaključku je mariborski nadškof Alojzij Cvikl danes v navzočnosti predstavnikov države in svojcev opravil še blagoslov, so sporočili z ministrstva za delo.