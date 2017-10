Slovenski kandidat za oskarjevsko nominacijo Rudar bo prikazan v Los Angelesu

Los Angeles, 26. oktobra - V Los Angelesu bodo med 2. in 15. novembrom prikazali evropske filme, ki kandidirajo za nominacijo za tujejezičnega oskarja. Zadnji dan projekcij bo prikazan tudi slovenski kandidat za nominacijo, film Rudar režiserke in scenaristke Hanne Slak, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).