ZPS v imenu lastnikov Volkswagnovih vozil zbrala dovolj prijav za tožbo

Ljubljana, 25. oktobra - ZPS, ki je sredi septembra sedanje in nekdanje lastnike vozil, za katere je Volkswagen prirejal podatke o izpustih, pozvala, naj se prijavijo k sodelovanju v kolektivni tožbi zoper Volkswagen, je zbrala dovolj prijav, da bo lahko začela priprave na tožbo. "Slovenski lastniki avtomobilov so se odzvali množično," so danes sporočili iz ZPS.