Konvencija o zaščiti otrok pred spolno zlorabo obeležuje deseto obletnico

Strasbourg, 25. oktobra - Konvencija Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo oz. lanzarotska konvencija danes obeležuje deseto obletnico. Do danes ostaja najbolj ambiciozen in obsežen pravni instrument za zaščito otrok pred spolno zlorabo, poudarjajo v Strasbourgu.