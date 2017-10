Petrol Olimpija tudi v Stožicah brez zmage v ligi prvakov

Ljubljana, 25. oktobra - Košarkarji Petrola Olimpije so v tretjem krogu Fibine lige prvakov (skupina C) v Stožicah izgubili proti nemškemu Bayreuthu s 77:90 (20:26, 40:50, 60:68). Ljubljančani so v tem tekmovanju izgubili tretjič. V naslednjem krogu jih 31. oktobra čaka španski Movistar Estudiantes.