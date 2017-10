Strokovni svet za šport potrdil pravila in pravilnik FŠO kot pogoja za razpis

Ljubljana, 25. oktobra - Strokovni svet za šport vlade je potrdil pravilnik in pravila Fundacije za šport (FŠO), kar je eden ob pomembnih korakov, da bo lahko FŠO objavila razpis za razdelitev sredstev za prihodnje leto. Pred tem mora dokumenta potrditi še državni zbor (DZ). Prav tako so potrdili pravilnik o delovanju in financiranju varuha športnikovih pravic.