Za direktorja Nigrada prispelo sedem veljavnih kandidatur

Maribor, 25. oktobra - Na razpis za novega direktorja mariborskega komunalnega podjetja Nigrad je do roka, ki se je iztekel v ponedeljek, prispelo osem vlog. Kot je za STA povedal predsednik nadzornega sveta Matjaž Mihelak, so nadzorniki prispele vloge v torek že odpirali, pri tem pa jih ena ni izpolnjevala vseh pogojev. Novi direktor bo znan do konca novembra.