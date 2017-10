Trafikante Dela Prodaje vznejevoljilo zmanjšanje dobav blaga

Ljubljana, 25. oktobra - Trafikanti v kioskih Dela Prodaje so nezadovoljni, ker jim podjetje dobavlja vse manj blaga. Obseg dobav se je začel zmanjševati v poletnih mesecih in prodaja se jim je zmanjšala tudi za več kot polovico. Za danes so zato napovedali protestno zaprtje trafik, za katero pa se jih je po grožnjah iz uprave odločilo le malo.