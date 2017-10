Rokometna zveza Slovenije bo v Zagrebu povezala šport, gospodarstvo in politiko

Ljubljana, 25. oktobra - Rokometna zveza Slovenije bo v začetku prihodnjega leta na evropskem prvenstvu na Hrvaškem znova povezala šport, politiko in gospodarstvo ter v zagrebškem hotelu Westin priredila poslovni forum in omogočila dvostranska srečanja med slovenskimi in hrvaškimi podjetji ter podjetniki. Častni pokrovitelj tega dogodka bo predsednik vlade Miro Cerar.